Ülkemi Tanıyorum Projesi altında Girne’ye gezi düzenlendi

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16/10/2023

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Ülkemi Tanıyorum Projesi altında Girne’ye gezi düzenlendi

Gençlik Dairesi’nin Ülkemi Tanıyorum Projesi kapsamında, Vadili Gençlik Merkezi ile işbirliğinde Girne’ye gezi düzenlendi. 

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, tarihi ve kültürel yerlere gezi düzenleyerek gençlere görmediği yerleri tanıma şansı yaratıldığı kaydedildi. 

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın 2023 yılı buyunca farklı bölgelerden farklı genç gruplarıyla Ülkemi Tanıyorum projesini gerçekleştirdiklerini belirterek önümüzdeki yıllarda da projeyi devam ettireceklerini vurguladı.

16/10/2023 11:35
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TAGS: Ülkemi, Tanıyorum, Projesi, Girne,
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