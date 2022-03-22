Ülkemiz insani enayi gibi görülüyor, kötü yönetilmek kader ya da tercih değildir

14 yaşındaki kız çocukları ile ilişkiye girme; engelli bakım evinde tecavüz iddiası; 5 yaşındaki kız çocuklarına taciz… son dönemlerdeki kabaran suç dosyalarına yeni eklenen utanç dolu olaylar. Ahlaken de toplumun nereye evrildiğinin farkında mıyız?

Zanlı ya da suçlu. Hükümlü yanda hükümsüz… Artık çok sayıda KKTC vatandaşı da taciz ve tecavüz suçlaması ile hakimlerimizin huzuruna çıkıyor. Ciddi bir suç patlaması yaşanan adamızda, sebebi her ne okursa olsun, ahlaki bir çöküntü de beraberinde geliyor

Bu ahlaki çöküntü, kamuda da kendini gösteriyor. Akrabaların makamlara atanması, liyakat aranmaması, kurumları soyanların, kötü yönetenlerin baştacı yapılması, makam kavgaları, hepsi de ahlaki bir çöküntü. Ülkeyi yönetenler insanımızı sevmiyor, kendilerine yontuyor

Artık insan sevmiyoruz. Farkında mıyız? Herkes herkesi kolay yoldan nasıl kazıklar, kim nasıl kısa yoldan paraya kavuşur bunun derdindeyiz. Doğru ile yanlış karıştı. Adamcılık bizi bitirdi. Yanlış da yapsa, yeteneksiz de olsa işe yaramayanlara sahip çıkılıyor

Adalet hayatın her alanında gerekli. Bu adada insan yokmuş gibi davranamayız. Tamam, ada stratejik olarak önemli ama; üzerinde de insan yaşıyor. Sevin bu ada insanını. Makam tutun, itirazımız yok, ama hizmet etmekten de keyif alın. Gelişelim, değişelim, çağdaş bir dünya ülkesi olalım

Bizim çok ciddi sorunlarımız var. Bu ahlaki çöküntünün nedenleri altında ekonomik sorunlar da var. Kamu bitmiş. 3 vakte kadar, Fuat Oktay, elinde bir protokol, çantasında para ile gelmezse, hesap kitap ortada. Bu hesap kitap iflasın habercisi

Merkez Bankası, 2021 4’üncü çeyrek, yani son üç ay rakamlarını açıkladı. Bankalarda para çoğalırken, devletin borçlanma rakamları da arttı. Yani, kısmen insanı zengin, kamu maliyesi fakir. 1 milyar TL borçlanmak nedir? Nasıl bir iflas ve kötü yönetim bu?

2021’den bu güne borçlanılan rakam 1.4 milyar civarı. Maaş ödemek için son hafta. 250 milyon TL sadece maaşlar İÇİN eksilen kaynak. Ay sonuna kadar beklenti 80 milyon TL gelir. 170 milyon TL ise borçlanma ile ilgili hazırlık var. Kasa tam takır, kuru bakır

Bu ülkede kaynak vardır ama doğru ve adil bir yönetim yoktur. 850 milyon TL her ay maaş ve benzeri giderler için gereklidir. Belediye çalışanları, sigorta emeklileri, kurum çalışanları, sözleşmeliler, danışmanlar, işçi ve memurlar bu kaynakla ödeniyor

Bu kaynağa bile borçla ulaşan devlet, geri kalan hizmetlere tek kuruş ayırmıyor, ayıramıyor. Bir kürek asfaltı olmayan devlet, insani noktalarda da hayatı bu ülkeye hizmet ve vergi ödemekle geçenlere tek kuruşluk hizmet veremiyor, Rezil oluyor

Hastanede ilaç yok, para bulup dışarıdan almak zorunda. Hastanede cihaz yok, ya dışarıdan kiralayıp doktora teslim edeceksiniz, ya özelde ameliyat olacaksınız, servet ödüyorsunuz. Sağlık, sistemi komple dökülüyor. Fedakar doktor ve çalışanlarla ancak bu kadar

Eğitimi ayakta tutan ise fedakar müdürler, işini seven öğretmenler ve hiç kuşkusuz durmaksızın bağış yapan veliler, okul aile birlikleri. Bu sistemin çöktüğünü görmüyor mu bu ülkeyi yönetenler? İktidara talip olurken, neye talipler? Koltuğa? Aklım almıyor

Belediyeler Reformu gündemde. İki konu öne çıktı. Mevcut belediye başkanlarına emekli olana kadar aynı baremden maaş, bir de çalışanların maaş ve özlük hakları ne olacak? Peki vatandaş nasıl kaliteli hizmet alacak? Tek bir tartışma yok. Vergiyi ödeyen, enayi konumunda

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22/03/2022 08:40