Ülkemiz sanatçılarından Şampiyon Meleklere Ağıt

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05/02/2024

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Ülkemiz sanatçılarından Şampiyon Meleklere Ağıt

Geçtiğimiz yıl, 6 Şubat'ta Adıyaman'da meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin başarılı voleybolcuları, "Şampiyon Melekler", felaketin birinci yıldönümünde anlamlı bir çalışmayla anılıyor.

Bülent Fevzioğlu'nun sözlerini yazdığı, Cemal Özgürsel'in bestelediği "Şampiyon Meleklere Ağıt" adlı şarkı, ülkemizin sevilen sanatçıları Arif Edizer, Muhittin Yangın, İpek Amber, Hüseyin Yücelten ve Nazım Ced tarafından seslendirildi.Şampiyon Meleklere Ağıt adlı çalışma, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) bünyesinde, Muhittin Yangın'ın yönetmenliğinde bir de klip çekildi.

Bu özel çalışma, 6 Şubat'ta yayınlanacak ve İsias Hotel davasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bu projenin, şimdiden radyolarda dinleyicilerin ilgisini çektiği belirtiliyor.

Kazım Özalp'in projesi olarak hayata geçirilen ve Stüdyo Gazi setinde kaydedilen bu anlamlı ağıt, felaketin yıldönümünde kaybettiklerimizi anma ve onları onurlandırma adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

05/02/2024 10:26
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TAGS: haber, kıbrıs
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