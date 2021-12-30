Ülkemiz soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında

Soğuk hava kütlesinin etkisiyle yağmurlu hava 2 Ocak'a kadar sürecek

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30/12/2021

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Ülkemiz soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında

Meteoroloji Dairesi, bugün başlayan yağmurların 2 Ocak Pazar’a kadar süreceğini duyurdu.

Daire’nin 30 Aralık-5 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, bugün ve yarın yağmur, cumartesi günü sağanak yağmur, pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren ise, hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında olacak. Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, perşembe ve cuma ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olacak.

30/12/2021 10:25
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TAGS: hava durumu, KKTC, sağanak yağış
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