Ülkemiz tozlu havanın etkisi altında

Meteoroloji Dairesi müdürü Raif Ülker Buran, tozlu havanın bugün de devam etmesini beklediğini açıkladı.

BRT’ye konuşan Buran tozlu havanın en yüksek seviyesinin dün saat 11.00 sıralarda ölçüldüpünü belirterek, toz taşınımın bu gece yarısından sonra etkisini yitireceğini belirtti.

Raif İlker Buran vatandaşları tedbirli olmaya da çağırarak gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamalarını tavsiye etti.

Buran ülkemizin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini de belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü, “öğleden sonra yer yer sağanak ve gökgürültü sağanak yağış beklentimiz devam bekleniyor . Rüzgar, Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kuvvetli ‘Fırtınamsı’ esecek. Rüzgar ve yağışla birlikte tozlu hava da dağılacak” dedi.