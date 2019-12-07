Ülkede ne yaptığı araştırılacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin devriye kontrollerinde ülkede kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı Salim Ahmad Gambo tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mertcan Köse, olguları aktardı. Polis, zanlı Salim Ahmad Gambo’nun 6 Aralık’ta saat 23.00’de Lefkoşa'da, üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 14 Kasım 2013 itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirtti. Polis, zanlının ilk etapta üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

07/12/2019 15:17