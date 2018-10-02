Dünyada insanların 3’de biri kalp damar hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybediyor.Kalp hastalıkları dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında başı çekiyor.Son yıllarda ülkemizde yılda yaklaşık 600 kişi kalp krizi geçiriyor.Bu noktada kalp ve Damar hastalıklarıyla ilgili Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi’nin de önemi artıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi’nde Dünden Bugüne" temalı toplantı gerçekleştirildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde yer alan toplantıya Sağlık Bakanı Filiz Besim de katıldı.

Bakan Filiz Besim kardiyovasküler cerrahide gelinen noktanın çok mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Besim, “En iyi merkez burada. Hedef ülkenin her yanının en iyi olması. Hastayı merkeze koymak kamu sağlık hizmetlerinin çok iyi olmasınereden nereye geldik daha da ileriye yürüyecek çok yolumuz var. Koruyucu sağlık hizmetlerinin ve Temel sağlık hizmetlerinin çok iyi olması ayrıca toplumda farkındalığı sağlamak çok önemli.” dedi.

Kalp Derneği Başkanı Dr. Öner Özerdem dernek olarak yaptıkları araştırmalarda ülkede çok ciddi bir kalp sağlığı sorunu olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

ProfDr .Derviş Oral da toplantıda kardiyoloji alanında tedavi yöntemlerinin zaman içerisinde nasıl geliştğini aktardı.

Dr. Gülgün Vaiz de 80’li yıllardan günümüze kardiyoloji alanında çok iyi yönde gelişmeler yaşandığını yeni uzman doktorların katılımı ile de tedavi hizmetleri açısından önemli gelişmeler kat ettiklerini söyledi.

Toplantıya katılan diğer kardiyologlar da kendi branşlarıyla ilgili eksiklikleri belirterek düşüncelerini aktardılar.