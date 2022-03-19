Ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin şikâyetleri mutlaka dikkate alınmalı

Ne zamandır yazmak istiyordum ama ülke gündemi o kadar çabuk değişiyor ve her gün bir başka olay oluyor ki sıra bu konuya gelemedi…

Şubat ayı ortasında Yenidüzen Gazetesi’nde okumuştum, ülkemizde üniversite eğitimi alan uluslararası öğrencilerin toplu taşımayla ilgili şikayetlerini…

Uluslararası öğrencilerin örgütü VOIS Cyprus’un yaptığı bir ankette göre, ülkemize eğitim almaya gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu toplu taşımadan memnun değil.

“Bunda şaşılacak ne var, biz bu ülkede yaşayanlar olarak memnun muyuz ki yabancılar memnun olacak?” dediğinizi duyar gibiyim.

Evet haklısınız, “toplu taşıma” bu küçücük ülkede yıllardır çözemediğimiz bir sorun…

Ülkemizde bir şekilde toplu taşıma var ama çok yetersiz, insanların yaşamını kolaylaştıracak, çağdaş bir toplu taşıma ağı yok. Şehirlerarası toplu taşıma da yetersiz, şehir içleri de…

Toplu taşımanın yetersizliğinden dolayı her evde mecburiyetten iki veya üç otomobil var.

Akaryakıtın bu kadar pahalı olduğu dönemlerde toplu taşımanın önemi o kadar daha artıyor ama bu ülkenin çözemediği ve daha uzun yıllar çözemeyeceği kronik sorunlarından birisi de toplu taşımadır.

Ne merkezi hükümet toplu taşımada başarılı olabildi ne de yerel yönetimler.

Hatta diyebilirim ki geçmişte bile daha iyiydi, gittikçe daha kötü oluyor.

Şimdi kalkıp da yönetenlere “toplu taşıma” desek, büyük bir organizasyondan, araç ağından, büyük kaynak gerekliliğinden söz edecekler.

Onların söylemeyeceğini de ben söyleyeyim; bu iş için “vizyon”, “irade” ve “istek” de lazımdır ama bunlar kimde var ki?

Böylesine küçücük bir ülkede bir yerden başka bir yere gidebilmek için illaki kendi özel aracınızın olması gerekiyor, aksi takdirde perişan oluyorsunuz…

Dönelim uluslararası öğrencilerin şikayetlerine; şikâyet etmekte son derece haklıdırlar.

Bu anket uluslararası öğrenciler arasında yapıldı ama ben çok iyi biliyorum ki Türkiye’den gelen öğrenciler de toplu taşıma yetersizliğinden şikayetçi.

Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelen birçok öğrencinin kendi ülkesinde düzgün bir toplu taşıma ağı var, onlar oralarda alıştılar o düzene, Kuzey Kıbrıs’a geldiklerinde şaşırıyorlar, şok oluyorlar, toplu taşımanın yetersizliğini görünce…

Dünyanın dört bir tarafından ülkemize öğrenci geliyor ve biz kendi sorunlarımızı onlara da yaşatıyoruz.

VOIS Cyprus’un anketine katılan uluslararası öğrenciler, KKTC’nin en yetersiz kaldığı alanlardan birisinin toplu taşımadaki eksiklikler olduğunu söyledi.

Tabii ankete katılanların şikayetinin bir boyutu daha var; öğrenciler üniversitelerin otobüsleriyle ilgili de sorunlar yaşadıklarını da belirtiyor.

Yüzde 65.5’i Lefkoşa, yüzde 12’si Mağusa, yüzde 10’u Girne ve yüzde 8’i de Lefke bölgesinde yaşayan öğrencilerin yanıtladığı anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 25’i, evlerine yakın duraklara otobüs geldiğine inanmıyor.

Öğrencilerin yüzde 38.2’si otobüs şoförleriyle sorun yaşadığını belirtiyor. Bunlardan yüzde 79.8’i direkt sorun yaşadığını ifade ederken, yüzde 39’u bu sorunların ırkçılıkla ilgili olduğuna inanıyor.

Otobüslerin hiç uğramadığı bölgeler olduğunun, mevcut otobüslerin ise dakik olmadığının söylenmesi, şoförlerin orta veya ortanın altında gösterilmesi ve daha da kötüsü öğrencilere ırkçılık yapan şoförler olduğunun belirtilmesi pek kulağa hoş gelmiyor, bunu biliyorum ama bu ülkede başımıza ne geldiyse duymak istemeyip de kulaklarımızı kapattığımız konular yüzünden gelmiştir.

VOIS Cyprus’a karşı hem ülke yöneticilerinin hem de bazı üniversitelerin önyargılı olduğunu da biliyorum ama bir yerden bazı şikayetler geliyorsa dikkate almak gerekir.

Eğer şikâyet varsa, sıkıntı olduğu söyleniyorsa, “yok böyle bir şey” demekle o şey yok olmuyor, siz “yok” deseniz de onları yaşayan “var” diyorsa, o hissi taşıyorsa oraya bakacaksınız.

“Üniversite adasıyız” diyorsak, ülkemize eğitim almaya gelen gençlerin sorunlarını çözmeliyiz, zaten bizim yaşadığımız birçok sorunu onlar da yaşıyor, fazladan bazı sorunlar yaşamalarını engellemeliyiz.

Milyonlarca liralık reklam kampanyaları, tanıtımlar yapsanız da fayda etmez, değeri biçilemeyecek tek şey öğrenci memnuniyetidir, eğer öğrenci memnuniyeti sağlayamazsanız ülkesine gidenler anti propagandanızı yapacaktır, zamanla bunlar birikecek zararını fazlasıyla göreceksiniz…

Lütfen önyargılarınızdan sıyrılıp, bu öğrencilerin şikayetlerine odaklanın, söylenenleri ciddiye alın. Tek şikâyetin bile önemi varken, birçok öğrenci bunu söylüyorsa önemsemelisiniz…

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19/03/2022 22:15