Ülkemizin gururu olan Begüm Tekakpınar, Ercan’da sevgi seli ile karşılandı

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22/08/2023

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Ülkemizin gururu olan Begüm Tekakpınar, Ercan’da sevgi seli ile karşılandı

Kazakistan'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 3. Meykin Asva lssık Göl Pop Uluslararası Müzik Festivali Yarışması’na KKTC’yi temsilen katılan ve birinci gelen Begüm Tekakpınar Ercan Havalimanı’nda çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. 

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ile yarışmaya katılan Genç Müzik Sanatçısı Begüm Tekakpınar’ın Ercan Havalimanı’ndaki karşılanmasında güzel ve duygusal görüntüler de ortaya çıktı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, önemli bir başarıya da imza atan Begüm Tekakpınar’ı kutlayarak kendisine çiçek ve hediye takdim etti. Tekakpına’ı karşılayanlar arasında anne ve babasının yanı sıra ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri de yer aldı…

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC’yi temsilen katılan ve birinci gelerek ülkemizi gururlandıran genç sanatçı Begüm Tekakpınar’ı, eğitimcilerini ve ailesini içtenlikle kutladı.

Özçelik, genç sanatçımız Begüm Tekakpınar’a bundan sonraki yaşamımda daha nice başarılı yıllar temenni etti.

  

22/08/2023 16:03
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TAGS: Begüm Tekakpınar, ercan havalimanı
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