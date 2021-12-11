Ülkemizin önem sırası değişen yakıcı sorunları

Gezici Araştırma Şirketi’nin anketinde, “Oy vermek istediğiniz parti hangisidir?” bölümünden daha çok “KKTC’nin şu andaki en büyük sorunu nedir?” bölümü dikkatimi çekti.

Anketin bu bölümü mantıklı geldi bana… Gerçi o sonuçları bilmek için ankete bile gerek yok ama yine de bir bakalım isterseniz.

Ankete konuşan vatandaşlara göre ülkenin en büyük sorunu “ekonomi”, onu da “pahalılık”, “sağlık sorunları”, “eğitim”, “işsizlik” ve “yolsuzluk” takip ediyor.

Covid-19 salgını ve döviz krizi nedeniyle ekonomik sorunlar dağ gibi oldu, halk altında ezildi.

Hükmet edenler ne salgının yarattığı yıkıma ne de dövizin yaktığı ateşe çare bulabildi.

Vatandaşların beklediği açılımları yapamadılar, yaraya çare bulamadılar, yara kangren doldu.

2022’nin daha da kötü geçeceği tahminleri var…

Ankette “ekonomik sorunlar” birinci, “pahalılık” ikinci görünüyor ama aslında ikisini bir başlıkta verebilirlerdi, pahalılık, o ekonomik sorunların en büyük parçası zaten.

Dövizin sürekli yükselmesiyle de pahalılık gittikçe artıyor, hükümet edenler de seyrediyor.

“Sağlık sorunları ve imkânsızlıkları”nın üçüncü en büyük sorun gösterilmesi de manidar.

Pandeminin başladığı günden beridir, en büyük para sağlığa ayrılıyor ama yine de istenen noktaya gelinemiyor.

Sağlıkta büyük bir organizasyon sıkıntısı var, bunca zaman salgınla mücadelede deneyim kazanılmış ama bunlar, sorunları çözecek bir yeteneğe ya da avantaja çevrilememiş.

Benzer sorunlar defa defa yaşanıyor, tam “artık tamam” diyeceğiniz yerde, yeni sorunlar ortaya çıkıyor.

Zaman kaybetmeden, acil personel istihdam edebilmesi için Sağlık Bakanlarına münhal açmadan, sınavsız istihdam yetkisi verildi ama bunu bile doğru kullanamadılar.

Böyle bir zamanda bile personel istihdamı partizanca yapıldı, pandemi için istihdam edilen personel, başka başka yerlere gönderildi, aralarında hiç işe gitmeyenler olduğu bile söyleniyor.

Pandemi ekibini güçlendiremediler, oradaki hemşirelere, hekimlere, temaslı ekibine takviye yapamadılar, yoğun iş altında ezilen ekibi rahatlatacak, yedekleyecek bir organizasyon yaratamadılar.

Pandemi mücadelesiyle ilgili çok şikâyet geliyor, bir baş edememe, sorunlar karşısında tıkanma durumu gözlemleniyor.

Peki sağlıkta pandemi mücadelesi sorunlu da pandemi dışı sağlık servisleri sorunsuz mu? Oraları da sorunlu, oraları tam ihmal edilmiş durumda.

Aylardır ülkemizde “ilaç ve tıbbi malzeme sorunu” yaşanıyor, defalarca gündeme geldi, bunun için eylem bile yapıldı ama bir türlü bu yakıcı ilaç sorunu çözülmedi, çözülemedi…

Vatandaşlar “eğitimi” dördüncü sorun olarak görüyor. Onca sorun arasından vatandaşın “eğimi” dördüncü sıraya koyması da önemli ve anlamlıdır.

Uzun süre okulların kapalı kalmasının, derslerin online olarak devam etmesinin verimli olmadığının, eğitimde büyük kayıplara neden olduğunun ve bunun acısını ileride göreceğimizin farkında herkes.

Son zamanlarda da okullarda vakalar görülmesiyle sık sık eğitimin kesintiye uğraması, maddi sıkıntılar nedeniyle bazı vatandaşların çocuklarını özel okullardan alıp devlet okullarına yazdırmak zorunda kalması da “eğitimin” dördüncü sorun olarak gösterilmesinde etkili oldu.

“İşsizlik” de beşinci sorun… Evet, salgın nedeniyle çok sayıda işyeri kapandı, kapanmayanların birçoğu zor ayakta duruyor, tabiatıyla kapanan işyerleri nedeniyle insanlar işsiz kalıyor, birçok işyeri maddi gücü yetmediği için işçi çıkarıyor… Durum çok kötü… Birçok gencimiz Güney Kıbrıs’ta iş arıyor, çok zor şartlarda çalışmak zorunda kalıyor.

Bu kadar sorun arasında “yolsuzlukları” da altıncı sırada gösteriyor vatandaşlarımız. Çünkü ülke hangi şartta olursa olsun, sıkıntılar ne kadar derin olursa olsun, yolsuzluklar, usulsüzlükler devam ediyor, sorunlu ortama sorun katıyor.

Bence anketin sorunlar bölümünün en dramatik yanı, geçmişte yapılan anketlerde üst sıralarda gösterilen “Kıbrıs sorununun” artık aşağılarda olması. “Kıbrıs sorunu”, sorunlar sıralamasında yedinci sırada.

Halbuki yaşadığımız sıkıntıların büyük çoğunluğu, Kıbrıs sorununun çözülememesinden kaynaklanıyor. Belli ki Kıbrıs’ta tarafların çok farklı tellerden çalması, bu zor sorunu vatandaşın gözünde daha uzak yerlere koymuş, neredeyse imkânsız gibi hissettirmiş.

Yine geçmişte sorunlar sıralamasında üst sıralarda yer alan “trafik sorunu”, “çevre sorunu”, “kamuda verimsizlik” artık alt sıralarda. Alt sıralarda olmaları, bu sorunların olmadığını ya da azaldığını göstermiyor. Bu sorunlar halen var, hatta yakıcı olmaya devam da ediyor; görüyorsunuz neredeyse her hafta trafik kazaları can alıyor.

Ancak, durum o kadar kötü ki insanlar evine ekmek götürme derdine düştü, parası mutfak masrafına yetmiyor, geçinemiyor, sürekli fakirleşiyor. O nedenle ekonomik sıkıntılar ilk sırada… Bunları görmek için ankete gerek yok, durum ortada zaten de ülkeyi yönetenler göremiyor maalesef…

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11/12/2021 22:32