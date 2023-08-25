Ülkemizin sevilen sanatçısı Ayşegül Zaim Erzurum'da konsere katıldı

Erzurum Palandöken kültür yolu kapsamında Erzurumlu sanatçı merhum ibrahim Erkal’a “Vefa” adlı ibrahim Erkal şarkıları ve Erzurum yöresine ait türküleri kültür bakanlığı ses sanatçılarından Enver Merallı ve ülkemizin sevilen sanatçılarından Ayşegül Zaim seslendirdi.



Erzurum Palandöken kültür yolu kapsamında Erzurumlu sanatçı merhum ibrahim Erkal’a “Vefa” adlı ibrahim Erkal şarkıları ve Erzurum yöresine ait türküleri kültür bakanlığı ses sanatçılarından Enver Merallı ve ülkemizin sevilen sanatçılarından Ayşegül Zaim'e yoğun ilgi vardı. Yoğun ilgi gösterilen konserde sanatçılarımız Erzurumlu dinleyicilerini gönlünü fethetti.. Önümüzdeki günlerde de ortak yeni projelerle karşımızda olacak sanatçımız sözü müziği kendisine ait olan “Bırakma beni” isimli son single şarkısı için istanbula gidiyor..





