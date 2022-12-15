Ülkemizin tanınmış sandalye ustasıydı…

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Nevzat Öke, bıkmadan usanmadan her gün sabırla örmeye devam etti hasırları…

1933 yılında Baf kazasına bağlı İstinco (Tabanlı) köyünde doğdu.

Dört yaşında menenjit hastalığı geçirdiği için hayatını işitme engelli olarak geçirdi. Öke, 9 yaşındayken ailesiyle Lefkoşa’ya taşındı. Hasır sandalye yapmayı rahatsızlığından sonra 10-11 yaşlarında Hasan dedesinden öğrenen Öke,1949 yılında kendi dükkânını Şehir Bakkaliyesi’nin yanında açtı.

1954 yılında Mahmut Paşa Sokak’ta evinin yanında dükkan açan Öke, işitme engelli olduğu için dükkanı eviyle iç içeydi.

1955 yılında eşi Gülfere Hanım ile evlenen Öke’nin üç oğlu oldu. Öke, oğullarıyla birlikte ailece hasır sandalye örmeye devam etti.

Öke, ölümüne kadar hasır sandalye örmeyi hiç bırakmadı… Şu an hayatta olan tek oğlu Özkan Öke aileden gelen hasır sandalye mesleğini sürdürüyor.

Nevzat Öke, 2011 yılında vefat etti…

Bu habere tepkiniz:



15/12/2022 17:20