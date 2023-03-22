Ülkenin aydınlık yüzleri aynı acıda birleşti

Gazimağusa Türk Maarif Koleji 20 Ocak günü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 12. Sınıf öğrencisi Mehmet Raif Koçak ve 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren (GMTMK) Şampiyon Melekler takımının anısını ölümsüzleştirmek amacıyla okul bahçesine iki selvi ağacı dikti.

Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz 12. Sınıf öğrencimiz Mehmet Raif Koçak ve “Şampiyon Melekler Takımı” adına okulumuzun bahçesine iki selvi ağacı diktik.

Ağaç dikiminde Gazi Mağusa Türk Maarif Kolejinden Şampiyon Meleklerin arkadaşları, Okulumuzun Öğrenci Konseyi, Daire Müdürümüz Sn. Cengiz Uzun, Müdürümüz, Müdür Muavinlerimiz, Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hazır bulundu.

Bizlere düşen onları hep yaşatmak.

Mekanları Cennet Olsun

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22/03/2023 10:03