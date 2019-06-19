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Ülkenin başkentinde motosiklet yasaklandı

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19/06/2019

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Ülkenin başkentinde motosiklet yasaklandı

Etiyopyalılar, başkent Addis Ababa'da Temmuz ayından itibaren motosiklet kullanamayacak.

Etiyopya, başkent Addis Ababa'da artan suç ve  hırsızlık olayları nedeniyle motosiklet kullanımına yasak getirdi.

Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkan Yardımcısı Takele Uma, şehirdeki  misyon temsilcilikleri ve posta hizmetleri dışında tüm motosiklet kullanımına  temmuz başından itibaren yasak getirildiğini açıkladı.

Uma, kararın motosiklet kullanıcılarının işlediği suçların önüne  geçmek için alındığını kaydetti.

Etiyopya geçen hafta sınavlarda soru çalınmasının önüne geçmek için  ülke genelinde internet bağlantısını kesmişti.

 

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TAGS: Ülkenin başkentinde motosiklet yasaklandı, HABER, KIBRIS,
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