Ergün Yahat

Ülkenin önde gelen iş insanlarından Mustafa Hacıali hayatını kaybetti. Piliç eti ve yumurta üretimi, yem sanayi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, emlak, inşaat ve enerji alanında önemli yatırımlara sahip olan Hacıali’nin ölümü büyük üzüntü yarattı.

Mustafa Hacıali yarın öğle namazının ardından doğduğu yer olan Yılmazköy’de toprağa verileceği öğrenildi.

Mustafa Hacıali kimdir?

Mustafa Hacı Ali 1934’de Lefkoşa Yılmazköy’de ( Şillura) doğdu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra iş hayatına atılmadan önce teknik ve pratik anlamda kurslara katılıp, kendini geliştirdi. Taşımacılıkla iş hayatına adım atan Mustafa Hacıali daha sonra İngiliz üstlerinde, inşaat müteahhitliği yaptı. İş yapmak ve yapılan işi başarı ve zaferle taçlandırmak felsefesini benimseyen Mustafa Hacıali, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile baraj ihalelerine katıldı ve ülkenin belli barajlarını inşa etti.

1966 yılında inşaat işleriyle uğraşırken diğer yandan da tavukçuluk sektörü ile ilgilendi.

1977 yılında arsa parselasyonu işlerinde görev aldı.

1984 yılında yap-sat faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan M.Haciali Emlak&İnşaat Şti. kısa zamanda gelişen toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kaliteli ve titiz işçilik anlayışında ödün vermeden tüm projelerini hayata geçirdi.

1998 yılında otomotiv sektörüne de el atarak Mitsubishi marka iş ve binek arabalarının Kuzey Kıbrıs genel bayiliğini aldı.