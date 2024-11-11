Ülker Lefkoşa Maratonu 1 Aralık’ta koşulacak

Ülker ana sponsorluğunda bu yıl 12’ncisi düzenlenecek Lefkoşa Maratonu, “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla 1 Aralık’ta yapılacak.

Elde edillecek gelirin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacağı Maraton, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere üç farklı kategoride koşulacak. Bu yıl ilk kez çocuk koşusunun da yer alacağı maraton için kayıtlar 18 Kasım pazartesi günü başlayacak.

4 km’lik halk koşusu için katılım ücreti 250 TL olurken, 10 km 1000 bin TL, 21 km 1250 TL olarak belirlendi. Çocuk koşusuna katılım ise ücretsiz olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri ve sponsorların katılımıyla Merkez Lefkoşa’da maratonla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

-Harmancı: “Lefkoşa Maratonu yıllar içinde gelenekselleşerek, bir marka haline geldi”

LTB Başkanı Harmancı konuşmasında, bu yıl 12’ncisi düzenlenecek maratonun ilk kez aralık ayında yapılacağını belirtti. Maratonun bu noktaya gelmesinde büyük emeği olan çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Harmancı, maratonun yıllar içinde gelenekselleşerek, bir marka haline geldiğini kaydetti.

Maratonların şehirlere değer kattığını dile getiren Harmancı, Lefkoşa’nın da bu bağlamda bu yolu takip eden ve dünya şehirlerinin bir parçası haline gelmeyi hedefleri arasına koyan bir noktada olduğunu söyledi.

2019 yılından itibaren profesyonel koşucuların katıldığı 10 ve 21 km parkurlarının Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez IAAF ve AIMS tarafından uluslararası olarak onaylandığını ifade eden Harmancı, “Bu anlamda öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Maratonun bugüne kadar koyduğu hedeflere ulaştığını belirten Harmancı, maratonun her yıl toplumsal seferberlik ve dayanışmaya vesile olmasına gayret ettiklerini dile getirdi.

Lefkoşa Maratonu’nun, hem spor yapabilmenin hem de sosyal dayanışmayı artırabilmenin en önemli buluşma noktası olduğunu vurgulayan Harmancı, bu yıl maratonun sosyal hedefinin çok daha önemli olduğunu ifade etti.

-“Kahramanlarımızın zaferinin bir parçası olmak için koşuyoruz”

“Bu yıl Maraton kendi hedefine ve kendi zaferine koşmuyor aslında, zafere koşan kahramanlarımızın hedefine ortak oluyoruz, onların zaferinin bir parçası olmak için koşuyoruz” diyen Harmancı, maratonun Çocuk Onkoloji Servisi yararına yapılacağını kaydetti. “1 Aralık günü kahramanlarımızın zaferine ortak olacağız” diyen Harmancı, binleri buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Maratonun yıllardır KKTC Atletizm Federasyonu ile iş birliği içerisinde yapıldığını dile getiren Harmancı, maratonun marka hedefini büyütürken, geleneklerinden de vazgeçmediğine dikkat çekti. Her yıl maratonun ana sponsoru ve diğer sponsorlukları ihaleyle belirlediklerini kaydeden Harmancı, ihalenin en önemli katılımcısının Ülker olduğunu ve Lefkoşa Maratonu’nun markalaşmasında çok büyük emekleri olduğunu dile getirdi.

Maratonun şehrin marka değerinin bir parçası olduğunu ifade eden Harmancı, maratonun diğer sponsorlarını da tek tek sıralayarak, teşekkürlerini sundu.

Maratona kayıtların 18 Kasım’da başlayacağını duyuran Harmancı, LTB Binası önü ve www.lefkosamaratonu.com adresi üzerinden online olarak kayıtların yapılabileceğini belirtti.

Maratonda bu yıl ilk kez çocuk koşusunun da yer alacağını ifade eden Harmancı, çocuk koşusuna kayıtların ücretsiz olacağını söyledi, “Ne kadar çok çocuğun maratona katılımını teşvik edebilirsek, bizler için büyük bir mutluluk olacak” dedi.

-“Minimum hedefimiz 2 buçuk Milyon TL”

Bir soru üzerine, ödüllerin toplam 480 bin TL olduğunu belirten Harmancı, Çocuk Onkoloji Servisi’ne hedefledikleri minimum bağışın 2 buçuk Milyon TL olduğunu kaydetti.

-Atakan

Atakom Limited Direktörü Tolga Atakan da, “Lefkoşa Maratonu artık bir şehirle sınırlı değil, ülkeye dokunuyor. Ciddi bir gelenek oluştu” diyerek, Lefkoşa’nın ihtiyaçları ile yola çıkılan maratonda, ülkenin ihtiyaçlarına eğilir bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Atakan, “Bu sene yeni bir amaç, yeni bir hedef ama aynı kararlılık, aynı inanmışlık, aynı adanmışlıkla Kıbrıs Türk halkının bu etkinliğe sahip çıkacağını umuyorum” diye konuştu.

Bu seneki hedefin çok önemli olduğunu vurgulayan Atakan, 1 Aralık’ta minik kahramanlar için bir arada olacaklarını belirtti. Atakan, geçmiş yılların rekorlarına yeni bir rekor eklemeyi diledi.

-Sakallı

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da, federasyon olarak organizasyona katkı koymaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek, daha önceki yıllarda hakemlik görevi, şimdi ise yönetici olarak maratonda yer aldığını söyledi.

Ülkenin böyle büyük organizasyonlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Sakallı, uluslararası boyuta gelen ve binlerden, on binlere taşınan organizasyonun daha da büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

“Ülkemizin kanayan yaralarına biraz da olsa merhem olabiliyorsak ne mutlu bizlere…” diye konuşan Sakallı, Onkoloji Merkezi’nde savaş veren çocuklar için 1 Aralık’ta herkesi maratona davet etti.

-Erenel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi, Çocuk Hematolojisi Uzmanı Ayşe Sayılı Erenel de, çok anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini belirtti.

Bölümün 2002 yılında kurulduğunu ifade eden Erenel, bugün hekim, hemşire ve destek birimleriyle onlarca hastaya tedavi yapıldığını, yuva olunduğunu söyledi. Erenel, minik savaşçıların, sadece hastalık değil pek çok sosyal sorunla da mücadele ederek, erişkin yaşlara ulaşabildiğini dile getirdi.

Etkinliğin sadece bölüme katkı değil toplumsal dayanışma ve iş birliğinin örneği olduğunu vurgulayan Erenel, maratona katkı koyan ve koyacak olan herkese teşekkür etti ve “Her şey minik savaşçılar, sağlıklı yarınlar ve sağlıklı nesiller için” dedi.

Toplantıda sponsor firmaların yetkilileri de söz alarak, anlamlı bir amaca katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Konuşmaların ardından maratonla ilgili tanıtım filmi de gösterildi.

Haber: Afet İlban - TAK