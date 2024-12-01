Ülker Lefkoşa Maratonu başladı

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda ilk start 21 km koşusu için saat 07.00'de Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi.

LTB'den verilen bilgiye göre, tüm gelirin Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören "minik kahramanların" tedavi süreçlerinde değerlendirilecek maratonda 10 km için start ise 07.30’da verildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk koşusu 09.40’ta start alacak, 4 km halk koşusu ise 10.30’da başlayacak. Çocuk koşusu için 09.30’a kadar ve 4 km halk koşusu için de 10.00’a kadar LTB binası önünde kayıtlar devam edecek.