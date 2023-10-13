Ülker Lefkoşa Maratonu için Cumartesi de kayıt kabul edilecek

Lefkoşa'da 22 Ekim'de yapılacak Ülker Lefkoşa Maratonu için yarın da kayıt yaptırılabilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, LTB önündeki kayıt noktası 09.00’dan 13.00’e kadar açık olacak.

Katılımın her geçen yıl daha da arttığı kaydedilen açıklamada, 22 Ekim’de yer alacak maratona kayıtların rekor kırdığı kaydedildi. Ülker Lefkoşa Maratonu’na ilk 3 günde 3 bin 472 kayıt yaptırdığı ifade edildi.

Maraton’a www.lefkosamaratonu.com üzerinden de kayıt yaptırılabilir.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Girne Belediyesi binasında kayıtlar tamamlanırken, İskele Belediyesi, Mağusa Belediyesi ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde 20 Ekim’e kadar hafta içi her gün kayıtlar devam edecek. Yine aynı tarihlerde Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde 09.00-16.00 saatleri arasında DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde kayıtlar devam edecek.