Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıtlar Pazartesi başlıyor

Ülker ana sponsorluğunda 12.’si gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu, 1 Aralık Pazar günü koşulacak.

“Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katılması beklenen maratondan elde edilecek gelir, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak.

Ülker Lefkoşa Maratonu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 3 farklı kategoride koşulacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, bu yıl ilk kez “çocuk koşusu”nun da yer alacağı maraton için kayıtlar 18 Kasım Pazartesi günü LTB binası önünde başlayacak.

4 kilometre ve Çocuk Koşusu için kayıtlar 18 Kasım Pazartesi – 30 Kasım Cumartesi tarihleri arasında hafta içi her gün 08.30-16.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve 1 Aralık Pazar 09.30’a kadar devam edecek. 10 KM ve 21 KM için ise kayıtlar 29 Kasım Cuma saat 16.00 itibarı ile tamamlanacak.

Ayrıca, www.lefkosamaratonu.com adresinden de online kayıt yapılabilecek.

6-12 yaşındaki çocuklar için düzenlenecek çocuk koşusuna kayıtlar ücretsiz yapılacak.

4 kilometre için yaş sınırının olmadığı maratonda 10 Km ve 21 Km Yaş Kategorileri 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-55 yaş, 55-60 yaş ve 60 üzeri’nden oluşuyor.

Bu yıl Ülker Lefkoşa Maratonu’nu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Saka Su yan sposorluğu, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, The Good Food beslenme sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Radyo Juke radyo sponsorluğu, Bosch, Flatro New Energy & Mobility ve İçim Fit Süt küçük sponsorluğu yanında Onbaşı Ltd., Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Elite Hospital ve Hasan Onalt Sanayi Ltd. katkılarıyla düzenlenecek.

