Ülker Lefkoşa Maratonu kayıtları 9 Ekim’de başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin 2008’de ilkini düzenlediği ve Lefkoşa’nın sportif anlamda markası haline de gelen Lefkoşa Maratonu bu yıl da her yaştan binlerce kişiyi sporun ve dayanışmanın başkenti olan Lefkoşa’da buluşturacak.

Gelir Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için kullanılacak

Şehrin ruhunu hareketlendirirken her yıl toplumsal bir ihtiyacın karşılanmasına da imkan sağlayan maraton bu yıl "Şampiyonlar İçin Söz Verdik" sloganıyla düzenleniyor. Maratondan elde edilecek gelir şampiyonlarımızın adlarını yaşatacak Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için kullanılacak.

Kayıtlar 08.30-16.00 saatleri arası LTB Binası Önünde

Bu yıl 22 Ekim Pazar gün koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıtlar 9 Ekim Pazartesi sabah 08.30 itibarı ile LTB binası önü ve www.lefkosamaratonu.com web sitesinden yapılmaya başlanıyor.



Sponsorlar da Şampiyonlar için Söz Verdi

LTB, bu yıl yine Lefkoşa Maratonu için çok değerli sponsorlarla birlikte yola çıktı. Ülker isim sponsoru olurken, Yan Sponsor olarak Saka Su ve Puma, 4.5G Sponsoru - Kuzey Kıbrıs Turkcell, Radyo Sponsoru - Radyo Juke, küçük sponsor olarak China Bazaar, Bosch, Red7Oil, Elite Hospital, Onbaşı LTB, Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti., Kale Boya ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, bu yıl şampiyonlar için birlikte söz verdi.

Hedef 2022’deki 11.924 katılımcı rakamını arttırmak

Her yıl hem maraton koşusu kapsamında hem de organizasyon ile kayıt sayısını sürekli yukarıya taşınan Lefkoşa Maratonu, 2018’de 6.533 katılımcı ile yapılmış, 2019’da bu sayı 9.059 olmuştu. Pandemi sürecinden sonra 2022’de yapılan son maratonda ise 11.924 ile rekor bir katılımcı sayısına ulaşıldı. Bu yıl sadece Lefkoşa değil tüm adadan binlerce katılımcının beklendiği maratonda hedef geçen yılki rekoru daha da yukarıya taşımak olarak belirlendi.

Uluslararası onay ve sertifikalı maraton

Maratonda yer alan 10 km, 21 km ve 42 km koşuları 2019 yılında AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) tarafından yapılan inceleme sonucu uluslararası onay ve geçerlilik sertifikası aldı.

2019 yılından itibaren profesyonel koşucuların katıldığı 10 ve 21 km parkurları Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez IAAF ve AIMS tarafından uluslararası olarak onaylandı. Parkur onayı ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta koşucuların dereceleri geçtiğimiz yıldan itibaren Çip sistemi ile alınmaya başlandı. KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde koşulacak maratonun 10 ve 21 km. kategorilerinde Çip sistemi devrede olacak.