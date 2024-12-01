Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 km ve 21 km koşularında dereceye giren koşuculara ödülleri verildi

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu 10 km ve 21 km kategorilerinde derece giren koşuculara ödülleri verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde düzenlenen ödül töreninde 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 Yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisi ile genel klasmanda olmak üzere 72 koşuya kupa ve nakit ödüller verildi. Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl ayrıca 10 Km’de yarışan Dimitri ZİUZİN’e centilmenlik ödülü verildi.

10 ve 21 km koşularında dereceye girenlere ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü As Başkanı Akın Aktunç, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Onkoloji Servisi Bölüm Doktoru Dr Ayşe Sayılı Erenel tarafından takdim edildi.

10 KM ERKEKLER - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

Enis ALÇICI – 00:34:42 Rukhfat GULMURADOVA - 00:35:27 Ömer FARUK KICIM – 00:35:34

10 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

Alena EFREMOVA - 00:40:54 Suna EVRAN ELMAS – 00:41:48 Anastasiia LAVRENTEVA – 00:43:29

10 Km Kadınlar - 18-29 Yaş

Esra KAYA – 00:46:00 Ela TÜTENGİL – 00:56:40 Alice GOTHBERG – 00:57:55

10 Km Kadınlar - 30-39 Yaş

Özgül AYDIN – 00:44:19 Melda ÜNAL – 00:45:39 Akile ZORBA – 00:49:21

10 Km Kadınlar - 40-49 Yaş

Feyza ERKAL – 00:45:31 Esra TOPUZ – 00:50:25 Resmiye ALPAR ATUN – 00:51:20

10 Km Kadınlar 50-54 Yaş

Nazan SAYIL – 00:56:18 Munise KEŞANLI – 01:05:02

10 Km Kadınlar 55-59 Yaş

Jane MARGARETBARKER – 00:44:29 Fiona Margaret WEAVERS – 01:03:58

10 Km - Kadınlar 60+

Brıgıtte MARSTON – 01:02:45 Fatma Nevgül RAMİZ – 01:27:26 Figen ULUSAN – 01:31:28

10 Km Erkekler - 18-29 Yaş

Ahmet Emir SAYGILI - 00:36:37 Ayer ALÇICI – 00:38:11 Abdul Aziz İNYANDA AZİZ – 00:38:55

10 Km Erkekler - 30-39 Yaş

Cihan MENEKŞELİ – 00:36:22 Oleg Lİ – 00:36:46 Erim DEBRELİ – 00:38:46

10 Km Erkekler - 40-49 Yaş

Ersoy ÇETİNKAYA – 00:38:58 Ali KORKMAZ – 00:39:23 Selim GÜRDÜ – 00:41:15

10 Km Erkekler - 50 - 54 Yaş

Şevki AHCIHOCA – 00:42:30 Hasan Şansal GENÇAY – 00:44:34 Şükrü GÜNSOY – 00:49:07

10 Km Erkekler – 55-59 Yaş

İbrahim OSMAN – 00:47:26 Mehmet MANAVOĞLU – 00:47:49 Akay AŞİNA – 00:50:00

10 Km Erkekler- 60 +

IAN BARKER – 00:45:57 Yusuf ŞİPALOĞLU – 00:51:10 Colin STEWART – 00:59:36

21 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

Ezgi KAYA – 01:21:27 Mine DEVRİM – 01:29:57 Marııa SHMELEVA – 01:31:32

21 Km Kadınlar – 18 – 29 yaş

Aylar GHAZVINI – 01:34:48

21 Km Kadınlar 30-39 Yaş

Iulııa ZOZULIA – 01:50:34

21 Km Kadınlar 50-54

Ayşe DEVECİ – 01:56:35

21 Km Kadınlar 60+

Kadriye DEPRELİ – 02:02:02

21 KM ERKEKLER - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

Yusuf GÖKALP – 01:18:02 Ersan ÇOKER – 01:18:04 Necat ÇAPUN – 01:18:09

21 Km Erkekler - 18-29 Yaş

Alpha Oumar BALDE – 01:19:28 Tuğcan ÖZKIZAN – 01:27:41 Emre EMİNAĞA – 01:44:32

21 km Erkekler - 30-39 Yaş

Vıacheslav GONCHAROV – 01:26:37 Ufuk AVUNÇ – 01:28:31 Alekseı SHCHUKIN – 01:29:27

21 Km Erkekler - 40-49 Yaş

Cemal İNECİ – 01:18:26 Özgü ÖZYİĞİT – 01:27:31 Hunter James RUZİCKA – 01:28:01

21 Km Erkekler - 50-54 Yaş

Hüseyin TEMİZSOY – 01:27:49 Tamer ISIRGAN – 01:33:17 Erkan EMİRZADE – 01:40:39

21 Km Erkekler - 55-59 Yaş

Arif ZİNG – 01:32:24 Derviş ATAKAN – 01:43:27 Carl PARKER – 01:49:07

Km Erkekler - 60+

1) Aysın ÖZTRAK – 01:37:49

2)Dursun ŞENOL – 01:56:10

3) Bekir MODA – 02:00:30