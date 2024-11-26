Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl ilk kez çocuk koşusu da yapılıyor

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl ilk kez 6-12 yaş grubu çocuklar için çocuk koşusu da yapılıyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Aralık Pazar gün koşulacak olan ve tüm geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak maratonda, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar yanında çocuk koşusu da yer alacak.

-Kayıtlar ücretsiz olup ebeveynler tarafından LTB Kayıt Masası’ndan yapılabilecek

Koşuya katılacak çocukların ebeveynleri tarafından 30 Kasım Cumartesi tarihlerine kadar hafta içi her gün 08.30-16.00 arası, her Cumartesi ise 09.00-13.00 saatleri arasında ve 1 Aralık Pazar 09.30’a kadar kayıt yapılabilecek.

Kayıtların ücretsiz olduğu çocuk koşusu 09.40’ta LTB binasın önünde başlayıp Yenişehir trafik ışıklarına kadar ulaşıldıktan sonra LTB binası önünde tamamlanacak. Çocuk koşusunda 6 yaş altı minikler de ailelerinin refakatinde yer alabilecek.

Bu yıl 3 kategori dışında ilk kez çocuklar için de koşu düzenlemenin heyecanı içinde olduklarını belirten LTB Başkanı Mehmet Harmancı şunları kaydetti:

“LTB ve SOS Çocuk Köyü iş birliğinde düzenlediğimiz 3. Çocuk Hakları Festivali ve Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yayınladığımız mesajda çocukların haklarını bilen ve bu hakları talep edebilen bireyler olarak yetişebilmelerinin önemini vurgulamıştık. Çocukların bu talebini yaygınlaştırma ve onların seslerini yükseltme sorumluluğunu taşıyoruz. Ülker Lefkoşa Maratonu’nu bu yıl onkoloji servisindeki minik kahramanlarımızın sağlığı için koşuyoruz.” dedi.