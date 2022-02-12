Ülkesinde Mane'ye vefa

Senegal, Afrika Milletler Kupası'nı kazanırken; Sadio Mane bunda önemli pas sahibi oldu. Ülkesinde ise Mane'nin ismi bir stada verildi.

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12/02/2022

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Ülkesinde Mane'ye vefa

Liverpool'un forvet isimlerinden Sadio Mane'ye ülkesinde büyük onur. 29 yaşındaki oyuncu, Mısır ile oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e kupayı kazandıran penaltıyı atmıştı. Senegal'in ilk ve tek Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mane'nin ismi ise ülkesindeki bir stada verilecek.

Senegal, Pazartesi günü başkent Dakar'a gelirken devlet başkanı Macky Sall oyuncuları para ve araziyle ödüllendirdi. Mane'nin doğduğu şehir olan Sedhiou'nun belediye başkanı Abdoulaye Diop ise "Tüm insanlığa Bambali ve onun bölgesel başşehri Sedhiou'yu tanıtan Mane'nin isminin şehir stadına vermer istiyorum. Sadio Mane bunu gerçekten hak etti" dedi.

Senegal'in güney-batısında yer alan Sedhiou 25 binden az bir nüfusa sahip ve Mane'nin Liverpool ile Milli Takım'daki performansının ardından tanındı. Şehir stadyumu ise 2023'te tamamlanacak ve o zaman Mane'nin ismini taşıyacak.

12/02/2022 09:10
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TAGS: Liverpool’, Sadio Mane, spor
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