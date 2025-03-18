Ülkeye 2024’te 2.2 Milyon Kişi Geldi 1.3 Milyonu Otelde Kaldı

Haber Kıbrıs-ÖZEL

KKTC’yi 2024 yılında hava ve deniz yoluyla ziyaret eden 2 milyon 208 bin 855 Türkiye ve Üçüncü Ülke uyruklunun 1 milyon 297 bin 948’i turistik konaklama tesislerinde kaldı. Bu sayı tüm gelenlerin yüzde 59’unun otelde kaldığını gösteriyor. 2023’te kalanların oranı yüzde 64, 2022’de yüzde 68 seviyesinde idi.

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü ile turistik tesislerden sağladığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye’den KKTC’ye gelen 1 milyon 865 bin 152 kişinin, 1 milyon 030 bin 519’u (yüzde 55) otelde kalırken, geriye kalan 834 bin 633 kişi (yüzde 45) öğrenci, görevli, işçi veya kaçak olarak sıralanan “diğer statüsüne” göre ülkede kaldı.

Geçtiğimiz yıl hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen 343 bin 703 üçüncü ülke vatandaşının ise 267 bin 429’u (yüzde 78) otelde kalırken, 76 bin 274’ü (yüzde 22) geliş amacına uygun “diğer alternatiflere” yöneldi. 2023 yılında otelde kalmayan üçüncü ülke uyruklu sayısının oranı sadece yüzde 7 iken, 2024’te 3’e katlanması, gelenlerin ciddi bir kısmının öğrenci ve işçi olduğuna işaret ediyor.

TURİSTLER 3 GECE KALIYOR

Otellerdeki gecelemelere bakıldığı zaman, ortalama bir turistin otelde sadece 3.1 gece kaldığı ortaya çıkıyor. 2024’te Türkiye’den gelen turistlerin geceleme sayısı 378 bin civarında artış gösterdi. Ancak, otelde kalma ortalaması 2.93 geceden 2.84 geceye indi. Veriler, Türkiyeli turistlerin ülkeye (özellikle hafta sonları) kumar için geldiğini ortaya koyuyor.

Türkiye dışından gelip otelde konaklayanların geceleme süresi de 4.55 civarında olduğu hesaplanırken, tüm turistlerin ortalama geceleme süresi 3.37 geceden, 3.17 geceye indi.

YERLİ TURİSTLER TÜKENDİ

KKTC’de 25’i 5 yıldızlı, toplamda 169 turistik konaklama tesisi ve 27 bin 624 turistik yatak olmasına rağmen, “yerli turistlerin” yolu buralara pek düşmüyor.

Turizm Bakanlığı verileri, 2024’te otelin yolunu bulan KKTC vatandaşlarının sayısının 67 bin 019 kişi olduğunu gösteriyort. Veriler ayrıca, bu kişilerin otellerde sadece 2 gece yattığına, başka deyişle sadece hafta sonları otelde kaldığına da işaret ediyor.