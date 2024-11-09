Ülkeye dedektör ithal etti

Lapta’da meydana gelen “yetkili makamdan izinsiz arama dedektörü ithal etmek ve izinsiz eski eser arama dedektörü bulundurmak” suçlarından tutuklanan Jürgen Schnurre bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Okan Mamalı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 2024 yılı içerisinde Ercan Havaalanı üzerinden Almanya’da satın almış olduğu 1 adet el dedektörünü ve bir adet ekranlı dedektörü yetkili makamlardan izin almaksızın KKTC'ye ithal ettiğin söyledi.

Polis, zanlının 7 Kasım 2024 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Lapta’da Marmaris plajı olarak bilinen bölgede dedektör ile arama yaptığının öğrenilmesi üzerine, aynı gün zanlının araçta tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, Lapta Polis Karakolunda yapılan arama neticesinde, aracın arka koltuğunda 1 adet el dedektörü ve bir adet ekranlı dedektör bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlıya “yetkili makamdan izinsiz arama dedektörü ithal etmek ve izinsiz eski eser arama dedektörü bulundurmak” suçlarından dava okunduğunu belirtti. Polis, zanlının Alman vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, , haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)