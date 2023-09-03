Ülkeye giriş kaydı olmayan Singapur uyruklu zanlı mahkemeye çıkarıldı

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen ancak ülkeye giriş kaydı olmayan Singapur uyruklu Nilipul Kuranege bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Nevzat Gül olguları aktararak, 3 gün süre istedi.

Polis, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 06.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen zanlının KKTC’ye yasal girişinin olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 Eylül 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı civarından kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, zanlının beyanlarının doğru olup olmadığını araştırılacaklarını, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)