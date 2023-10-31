Ülkeye giriş yaptığı sırada valizinde uyuşturucu madde bulundu!

Ercan Havaalanı'ndan ülkeye giriş yaparken, Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesi üzerine valizinde yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olan 13 adet sarma sigara bulunarak, tutuklanan Aydın Kurt, yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 27 Ekim 2023 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen Aydın Kurt’a ait valize Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip valiz içerisinde yapılan kontrolde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde hintkeneviri olduğuna inanılan 13 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının havaalanında suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi Türkiye’den bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının valizinde bulunan emarelerin nevi ve miktarının tespiti için analize gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, analize gönderilen emarelerle ilgili raporun henüz çıkmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının

3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)