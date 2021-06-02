Sağlık Bakanlığı açıkladı. Ülkeye girişlerde hangi ülke hangi renk kategorisinde...

İşte tam liste

KOYU KIRMIZI;

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

KIRMIZI;

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

TURUNCU;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 Gün karantina.

SARI;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

7 Gün Karantina.

YEŞİL;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

GRİ;

Girişler, bireysel başvuru ile, özel izne tabi.

GENEL KURALLAR;

Tüm giriş kapılarında PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanabilir.

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.

SINOVAC BIOTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

Hastalığı geçirmiş kişi : Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. 18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir. Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok

Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi

Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.

*Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

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02/06/2021 20:04