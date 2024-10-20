Ülkeye, her gün sahte belge ile girmeye çalışılan onlarca kiş deport ediliyor…

Özel Haber

Ortadoğu’da yaşanan savaş, ülkemize girmeye çalışan kişilerde ciddi bir artış yaşanmasına neden oldu. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre, her gün onlarca kişi gayri yasal belgelerle Ercan Havalimanı ve limanlardan giriş yapmaya çalışıyor.

Muhaceret polisinin denetimleri sıkılaştırdığı öğrenilirken sahte öğrenci belgeleri ve sahte kimlikle ülkeye girmeye çalışan onlarca kişi tespit edilerek deport ediliyor.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 2024 yılının ilk çeyreğinde 839 kişinin ülkeye girişte deport edildiğini açıklamıştı. Geçen beş ayda bu rakamın hayli yükseldiği öğrenildi.

3 ülkeye vize var…

KKTC’ye girişlerde Ermenistan, Suriye ve Nijerya’ya vize uygulanıyor. Öte yandan Nijerya üzerinden ülkemize gelen yüzlerce öğrenciden bazıları sahte belgelerle giriş yapmaya çalışıyor.

Muhaceret polisi bu konuda titizlikle belgeleri incelerken etkin bir denetim sağlıyor.

Havalimanı hücreleri “sos” veriyor…

Ülkeye sahte belgelerle havalimanı ve deniz limanlarından giriş yapmaya çalışırken yakalanan onlarca kişi hücrelerde ciddi bir artışa neden oldu. Hücrelerdeki artış ciddi bir soruna neden olurken devletede de maddi olarak yük oluyor.

Denetimler arttı…

Hava ve deniz limanlarında artan yoğunluk nedeniyle muhaceret polisi etkin bir denetim yapıyor. Polisler şüpheli gördükleri yolcuları dakikalarca sorguluyor yasaların verdiği yetki doğrultusunda inceleme yapıyor. Sınır güvenliği arttırılırken muhaceret polisi ciddi bir mesai harcıyor.