Ülkeye kaçak mal getiren bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket ve Gümrüğe Deklare Edilmemiş Mal Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sadi Baysal, mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Şaban Korkmaz ve Göktuğ Pehlivan’ın bağları olmadığı belirlendi ve zanlılar serbest kaldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer 7 Ocak 2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da Lefkoşa CÖŞ şubesi tarafından yapılan operasyonda organize sanayi bölgesinde Lefkoşa’da sakin Şaban Korkmaz ve Göktuğ Pehlivan’ın iş yerine ait Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yapan zanlı Sadi BAYSAL’ın kullanımında bulundurduğu buzluklu kamyonda gümrük memurları huzurunda yapılan aramada gümrüğe deklere edilmemiş 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu 1 kg’lık nargile tütünü ve ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak, 300 adet Mhpharma Clenbuterol 40 mcg hapları ve 280 adet Mhpharma Tren Acetate 100 mg vücut geliştirme ilaçları ile henüz ne oldukları tespit edilemeyen 6 küçük tüp toz ve 1 büyük tüp sıvı maddenin gümrüğe deklare edilmediğinin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan Şaban Korkmaz ve Göktuğ Pehlivan’ın meseleyle bağları olmadığının belirlendiğini ve serbest kaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Sadi Baysal’ın gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda ne oldukları tespit edilemeyen maddelerinde tahlil sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2022 13:05