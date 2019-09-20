Ülkeye nereden giriş yaptıkları bilinmiyor

Ülkeye henüz tespit edilemeyen bir yerden giriş yapan zanlılar Üsem Hamidi ve Ahmed Hamidi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, Huzurda bulunan zanlı 1 Üsem Hamidi ve 2 Ahmed Hamidi’nin onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye girmek suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis, 17.09.2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Suriye uyruklu Üsem Hamidi ve Ahmed Hamıdı’nın onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yaptıklarını anlattı. Polis, zanlıların suçüstü tespit edilip tutuklandıklarını ve halen aranmakta olan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, bu aşamada zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlılar, ailelerinin Türkiye’de olduğunu ve mağdur olacaklarını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 21 gün hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

20/09/2019 14:37