Ülkeye uyuşturucuyla geldi cezaevine gönderildi

Ercan Havaalanında dedektör köpeğe yakalanan Martial Robert Marie Boulez hükümsüz tutuklu olarak yargılanacak

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29/11/2021

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Ülkeye uyuşturucuyla geldi cezaevine gönderildi

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ali Çavuş, zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25.11.2021 tarihinde saat 12.00’da Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının Fransa vatandaşı olduğunu söyleyerek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

29/11/2021 14:09
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