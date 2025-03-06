Ülkeye uyuşturucuyla girmeye çalışan şahıs tutuklandı

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06/03/2025

Ülkeye uyuşturucuyla girmeye çalışan şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, dün saat 19.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan T.D.D (E-35)’ye Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir sarma sigara bulunarak emare alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Uyuşturucu zanlısı, HABER, kktc
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