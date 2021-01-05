Ülkeye kaçak giren 10 mülteciden 2’si yakalandı
KKTC'ye kaçak giren 10 mülteciden 2’si dün akşam yakalandı. Polis diğer 8 mülteciyi arıyor.
05/01/2021
MHA
Türkiye'den sandal ile adaya yasal olmayan yollardan çıkan 10 Suriyeli göçmenden 2'si yakalandı. 8 kişi aranıyor.
Gazimağusa-Lefkoşa eski anayolu üzerinde yürürken dün akşam polis devriyesi tarafından şüphe üzerine durduruldular ve kimlik gösteremeyince mülteci oldukları anlaşıldı.
Yakalanan 2 suriye uyruklu şahıs ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülüp muayeneleri yapıldıktan sonra pcr testleri de yapılarak polis eşliğinde karantina hotellerinden birine götürüldüler. Diğer 8 mültecinin aranmasına devam ediliyor.