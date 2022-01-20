Ülkeyi karanlığa, Kıb- Tek’i borca sokanlar halen görevde. Bakkalım olsa başına koymam..

Adaylar seçime hazırlanıyor, çocuklarımız kolej sınavlarına… Adaylar seçime hazırlanıyor… Çocuklarımız üniversiteye. Adaylar aydınlık bir gelecekten bahsediyor, çocuklarımız karanlıkta, mum ışığında çalışıyor. Bu işte bir anormallik yok mu?

Sorunu doğru teşhis etmezseniz, tedavi de doğru yapamazsınız. Önce kabul edelim. Kıb- Tek’in ürettiğinden fazla tüketiyoruz. Kıb- Tek 98 kuruşa sattığı 1 KW enerjiyi, 3 TL’ye üretiyor. Yüzde 320 zam başabaş noktası. O da bugün

Tam 3 aydır, Faiz Sucuoğlu hükümeti de enerji konusunda adım atmadı. Yeniden Doğuş Partisi’nden kalan ve bana göre “bakkal bile yönetemeyecek” bir ekiple, bugün ülke karanlıkta. Ne yakıt alabildiler, ne AKSA’yı ödediler. Bugün, Rum tarafından gelecek telefonu bekliyoruz

Kıb- Tek 850 milyon TL borçlu. Bunun 550 milyon TL’si AKSA’ya. AKSA yetkililerine diyorlar ki, “40 megawat daha üret” o da diyor ki, “Önce paramı ver…” Kıb- Tek’in kasasında AKSA’ya verecek 1 Osmanlı onnuğu yok. Kasasında olanla Teknecik’e yakıt alamıyor

Karanlıktayız yahu. Zifiri karanlık. Yok mu sorumluluk üstlenecek biri. Herkes arazi oldu, Kıb- Tek müdürü sağı solu suçlar, sonrea da cümlesini tamamlar: “Rum tarafından elektrik istedik, cevap bekliyoruz.” E güney Kıbrıs da soğuk, orda da talep arttı

Bu garda gışda, bu halkı karanlıkta bırakan kim? Öyle ya, ne istifa var, ne görevden alma. Öyle ya, her şey normal seyrinde devam ediyor ama elektrik yok. Bu halka, bu kazzık atıldı ya, göreceksiniz acısı nasıl çıkacak. Bugün “elektrik yok” diye isyan edenler, yarın “zam var” diye bağıracak

Şimdi, sadece bugün yönetenlerin değil, bir önceki hükümetin de üzerinde “ah” var. Yakıt alamadınız. Borcu büyüttünüz. Yatırım yapamadınız. AKSA’ya daha da bağımlı hale geldiniz. Rum’a daha da bağımlı hale getirdiniz koskoca kurumu. Sabahtan akşama bahane dinliyoruz

4 saat elektrik alamayan bölgeler var artık. Öyle 1 saat da değil. Yatırım bekleyen onlarca alan var. E nasıl altından kalkacak Kıb- Tek? Yakıt mı alsın, maaş mı ödesin, mal alımı mı yapsın, AKSA mı ödesin, banka borcu- faizi mi ödesin? Battı battı. Anlatacağız

Kamu Maliyesi de aynı Kıb- Tek gibi. Maaş ödemek için 1 milyar TL, 13’üncü maaş ödemek için 250 milyon TL, yüzde 37.26 maaş artışından sonra 2 milyar TL daha borçlandı ya da borçlanmak zorunda. Ek mesai ödemez, burs ödemez, sağlığa eğitime kaynak aktarmaz. Ucube yahu, ucube…

8.45’de yayındayız. 9.10’dan itibaren Başbakan Faiz Sucuoğlu stüdyo konuğumuz olacak. Hem anlatacağız, hem soracağız. Gücenen gücenecek, kırılan kırılacak. Bozulan bozulduğu yerde kalan, borçla karanlıkta kalan bir düzende, bizim da günahımız eleştirmek olsun. Günaydın…

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20/01/2022 08:39