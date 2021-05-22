Ülkeyi yiyip yutanlar muteber, 25 TL’lik ekmek çalan genç hapiste

Bu ülkede batan işyerleri var, iflaslar var, işini kaybeden çok sayıda emekçi var…

Bu ülkede çaresizlik var, açlık var…

Bu ülkede sorunlardan sağlığını kaybedip, ani ölenler var…

Bu ülkede medya emsal teşkil etmesin diye fazla öne çıkarmıyor ama intiharlar var…

Bu ülkeyi yönetenler ya da yönettiğini zannedenler bunları görmek istemiyor ama tümü de var bunların…

Medyada her gün bunların haberleri çıkıyor ama görmek istemezsen görmezsin….

30’lu 40’lı yaşlardaki insanlar patır patır neden hastalanıp aniden ölüp gidiyor?

Nedensiz mi bunlar sanıyorsunuz?

Covid-19 yakmış ortalığı, insanlar üzüntüsünden, kahrından ölüp gidiyor, “vah vah çok gençti” demek, ailesine başsağlığı dilemek, uyarsa cenazeye gitmek sorunu çözmüyor maalesef.

Ateş düştüğü yeri yaktığı için gencecik insanların neden ölüp gittiği, başkalarının, özellikle de ülke yöneticilerinin umurunda değil…

Sorumlu gazetecilik gereği intiharları ön plana çıkarmıyoruz, insanların nasıl intihar ettiğini yazmıyoruz, sıradan ölüm gibi veriyoruz ama intiharlar var bu ülkede, çaresizlikten canına kıyanlar var.

Acaba yanlış mı yapıyoruz, intiharları gözünüze sokmadığımız için.

İsterseniz görürsünüz, isterseniz dert de edersiniz bunu ama görmek istemiyorsunuz, her şey normalmiş gibi davranıyorsunuz…

Açlık var bu ülkede, evine ekmek götüremeyenler var…

Ülkemizde öğrenci olan bir Afrikalı genç, dört ekmek bir de meşrubat çalmış diye iki ay hapis yatacak.

Alın size acı bir açlık hikayesi… Dört ekmek bir de meşrubat çalmış… Neden? Aç kaldığı ve karnını doyurmak istediği için tabii ki…

Çaldıklarının toplam değeri 25 TL’ymiş… Sizin için hiçbir şeydir 25 TL ama bak bulamayıp hırsızlık yapıyor insanlar…

Bu genç adamı 25 TL’lik hırsızlık için iki ay hapse gönderiyoruz ve hiçbirinizin vicdanı sızlamıyor mu, utanmıyor musunuz yüzünüzden?

Ülkeyi soyup soğana çevirenler var, onlar suçsuz ama 25 TL’lik hırsızlığa hapislik ha?

Ülkenin bakanları, müsteşarları her gün yolsuzluklardan, soygunlarda söz ediyor, “bir şey yapamadıklarından” yakınıyor, sonuç alınamıyor ama ülkemize eğitime gelen, Covid-19 nedeniyle aileleri onlara para gönderemiyor diye aç kalan genci hapse gönderiyoruz…

Vay be? İşe gitmeyerek maaş çekenlerin, ihtiyaç olmayan yerlere gereksiz istihdamlar yapanların, gereksiz danışman atayanların yaptığı sanki de bir tür hırsızlık değil ama 25 TL’lik ekmek çaldı diye bir genç hapsi boyluyor.

İki yıla yakındır meclise gitmeyen, ülkeye bile gelmeyen UBP milletvekili, eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün, maaşını çekiyor, bu konuda hiçbir şey yapılmıyor ama ülkemize eğitim almaya gelen gencecik bir genç 25 TL’lik hırsızlık yaptığı için hapis yatacak…

Ne adaletli bir ülkeyiz öyle… Büyük büyük çalıp çırpan, haksız gelir elde eden, kendisine kıyak çekilen yığınla insan var bu ülkede, onlara bir şey olmuyor ama aç kalarak çalan suçlu oluyor.

Hani bize emanet olan bu gençlere bakacaktık, hani ailelerinin para göndermediği yabancı öğrenciler bize emanetti, hani ülkesine gidemeyip buralarda kalanlar devletin güvencesi altındaydı?

Yalan, hepsi yalan… Ha, bu ilk değil, bu gencin dramı artık bu tür olaylar için “yeter artık” dedirttiği için medyada fazlaca yer aldı ama bu ülke vatandaşı insanlar da hırsızlık yaptı, üç kuruşluk şey çaldığı için tutuklandı…

Hatta 80 yaşındaki bir amca da marketten yiyecek çaldı ama medya ilgilenince “psikolojik sorunları var” dediler bize, sanki psikolojik sorunları olan aç kalamazmış, aç kalınca da çalamazmış gibi…

Ben elbette hırsızlığı savunmuyorum, ne isterse olsun hırsızlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum, malı çalınanın şikayet etmesine de bir şey demiyorum, elbette şikayet edecekler ama “çaresizlik” neler yaptırmaz ki insana?

Çaresiz durumda kalmayan, bu insanları anlayamaz ki?

Bir insan koskoca markete girecek ve o kadar kıymetli şey varken ekmek çalıp çıkacak, neden acaba?

Neden olacak, çünkü karnı aç, çünkü o an ilk düşüneceği şey karnını doyurmak…

İnsanın vicdanı sızlıyor, vicdanı yaralanıyor bu haberi gördüğünde ama tabii ki insan olan insanın…

Gözünüze gözünüze sokuluyor aslında çaresizlik de çaresizlikten hırsızlık da çaresizlikten ölüm de...

Tabii siz ülkenin sorunsuz, kendinizin de çok başarılı olduğunuzu söyleyip burnunuzun ucunu göremiyorsunuz ki bunları görebilesiniz.

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22/05/2021 22:42