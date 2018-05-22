Ülkeyi yönetenler radikal olmak zorunda

İsimlendirmedi ama…

Başbakan Tufan Erhürman, memleketin geleceğine yönelik alınacak tedbirlerde “radikal” olacaklarını söyledi.

Haftalık Olağan Basın toplantılarını önemsiyorum Başbakan’ın…

Bu nedenle de gitmek için her şeyi yapıyorum.

Bugün de saat 10.00 gibi programdan çıktım…

11’de de Başbakanın basın toplantısında yerimi aldım.

Üstelik program boyunca, “radikal olun sayın başbakan” ifadesini sık sık kullanan bir gazeteci olarak.

Açıkçası, bakanların, başbakanın “daire müdürü” modunda olmasından da sıkıldım.

Döviz yangınının bu denli yaktığı bir ortamda…

Elbette somut adımlar görmek ister insan.

Öyle, hemen yarın etkisini gösterecek adımlar da değil.

Ama bilelim ki, geleceği kurtarmak için adımlar atılıyor.

Tespitlerimiz var…

Kamu pahalı…

Kamunun eli, vatandaşın cebinde…

Almadığı hizmetler için vatandaş ciddi paralar ödüyor…

Sağlık için yatırım yapıyor, özelden ekstra para ödeyerek devam ediyor hayatı.

Anayasaya göre eğitim ücretsiz…

Ama vatandaş yıllık borçlanarak, çocuğunu özel okula gönderiyor.

Gücü yeten de gönderiyor…

Borçlanmaya gücü yeten de…

Tüm bunların biz farındayız da…

Ülkeyi yöneten değil mi?

“Reform” dedi, “radikal olacağız” dedi

Gelelim basın toplantısında…

Toplantının önemli bir bölümünde başbakan, gençlik, spor politikalarından bahsetti.

Hatta bir ara, “Gençlik Dairesi Müdürü ve Spor Dairesi düzenleseydi bu basın toplantısını” da dedim…

Ama buraya dikkat:

KKTC'nin birtakım yapısal sorunları var. Bir kısmı kendi içimizde çözebileceğimiz ve çözmemiz gereken sorunlardır.

Kamu reformu bunun başında gelir. Yerel yönetimler reformu, maliyeyle ilgili çıkarılacak yasal düzenlemeler -ki 3-4'ü meclise sevk edildi- bunlar bizim yapmamız gereken ve yapabileceğimiz yapısal düzenlemelerdir.

Bir de maalesef yapısal olan ama bizim müdahale etmekte güçlük çektiğimiz sorunlarımız var. KKTC ve dünyada yaşanan gelişmeler ışığında döviz, petrol fiyatları yükseldi, TL değer kaybetti ve buna etki edebilmemiz takdir edersiniz ki mümkün değil.

Maliyeyle, ekonomiyle ilgili bakanlıklarla sürekli toplantılar düzenliyoruz. Çok radikal denebilecek bazı değişiklikler gündeme gelebilir.

Bu konuda da TC ile yakın teşrik-i mesai içindeyiz. TL meselesi ekonomiye çok ciddi etki ediyor. Recep Akdağ'la çok ciddi görüşüyoruz ve TL kullanmamız nedeniyle TC'nin çok daha ciddi bir katkı koyması ve bunun yapısal hale gelmesi konusunda çalışıyoruz. 1-1.5 ay içinde Türkiye'deki seçim nedeniyle mesafe kat etmemiz mümkün değil ama çözüm çalışmalarımızı başlattık.”

TC’nin katkı koyması ve bunun yapısal olması…

Radikal denebilecek değişimler gündeme gelebilir…

Soruların farkında

Başbakan Erhürman, sorunların farkında…

Etrafını kuşatan fincancı katırlarına inat…

Teşhisi doğru yapmış durumda.

Ama hükümet de 100 gün kaybetti.

Erhürman’ın söylemlerinden özetle anladığım, halka azap veren yapısal sorunlardan, Türkiye’nin finansman desteği ile çıkmayı kafasında netleştirdi.

Kaynak sorunları aşmada kullanılmalı

Sorun şu ki, kaynak geliyor ama sorunlar devam ediyor.

Yapılması gereken ise, kaynağı doğru kullanarak, aynı alana defa defa para talep etmemekte…

Yapısal sorunlarından kurtulan bir kamu düzeni düşünebiliyor musunuz?

Karadeliklerin kapandığı…

Kamu reformu ile verimin arttığı…

Adil vergi düzeninin geldiği…

“Süpürge” de şart…

Sevgili Ulaş Barış ve Mahmut Anayasa, mevcut düzenin değişimine inanmamakla birlikte…

Çarenin kesin çözüm, federasyon olduğunu açıkça söylüyor…

Mevcut durumun “iyileştirilmesi” yönündeki önerileri de “süpürge” olarak niteliyor…

Öneri yapanları da “süpürgeci…”

AB çatısı altında, federal bir çözüm…

Mis gibi…

Peki, çözümün ihtimal olarak bu denli uzak olduğu bir ortamda…

Açıkçası ben de kendimi “süpürgeciler” arasında görüyorum.

Zira mevcut yapı azap veriyor.

Ve çözüme giderken bunu düzeltmek için çaba harcamaktan başka çaremiz de yok…

Çözümü beklemekle geçen zaman, Kıbrıslı Türklerin günlük yaşamını etkilemekte…

Mustafa Akıncı’nın lafıydı:

“Basamak çıkarken, sakız da çiğnememiz gerekiyor…”

Bir taraftan çözüm için çalışırken, diğer taraftan da AB standartlarında eğitim, sağlık sosyal politikaların gelişimi için çabalamak gerekiyor.

Başkasından beklemeden…

Bu nedenle Tufan Erhürman’ın “radikal adımlara” vurgu yaptığı…

Yapısal dönüşümden…

Kamu reformundan bahsettiği basın toplantısını önemsiyorum…

CTP içerisindeki fincancı katırlarına inat…