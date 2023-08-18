KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Arıcı’dan Pile'deki gerginlik hakkında açıklama

ads ads ads ads
18/08/2023

ads
KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Arıcı’dan Pile'deki gerginlik hakkında açıklama

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler'in sivil tepki ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Arıcı, Pile-Yiğitler yol yapımıyla ilgili Birleşmiş Milletler askerleriyle yaşanan sorun hakkında yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler bu tutumuna devam ederse karşılarında fedakar ülkücü Türk gençlerini göreceklerdir. Arşivlere bakarlarsa hangi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini hatırlayacaklardır” dedi. 

Birleşmiş Milletler'in dünyanın pek çok yerindeki zulümlere sessiz kalırken bir yol çalışması için kendilerini siper ettiğini kaydeden Arıcı, “Hadlerini bilmezlerse sivil tepki ile karşı karşıya kalacaklarını ve altından kalkamayacakları sonuçları yaşayacaklarını bilmelidirler. Dışişleri Bakanımızın da aylar önce BM'ye gösterdiği tavrı artık şov için değil gerçekten uygulanması gerektiği de gözler önüne serilmiştir” ifadelerine yer verdi.

18/08/2023 18:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Arıcı’dan Pile’deki gerginlik hakkında açıklama
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.