Ultra Maratoncu Temizsoy, Evkaf Desteğiyle Zirveye Koştu

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29/11/2023

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Ultra Maratoncu Temizsoy, Evkaf Desteğiyle Zirveye Koştu


Evkaf, ülkemizi temsil eden milli atlet Hüseyin Temizsoy'u destekleyerek başarı dolu yolculuğa ortak oluyor.

Kapadokya'da gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra Trail patika koşusunda 75 ülke arasından kendi kategorisinde mükemmel bir performans sergileyen Temizsoy, Evkaf'ın destekleriyle zirveye koştu.

Fransa, Yunanistan, Almanya gibi birçok ülkede de başarılar elde eden milli atlet, Evkaf'ın güçlü desteğiyle daha büyük zaferlere yol alıyor.

Ultra maraton dünyasında fırtına gibi esen Temizsoy, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter‘i ziyaret etti. Sağlanan katkılar nedeniyle teşekkür eden Temizsoy, verilen desteğin ve duyulan güvevin başarısında büyük önemi olduğunu ifade etti.

29/11/2023 19:58
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TAGS: Ultra Maratoncu Temizsoy, Evkaf Desteğiyle Zirveye Koştu
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