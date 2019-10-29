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Ultralight tipi uçaklar daha önce de düşmüş

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29/10/2019

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Ultralight tipi uçaklar daha önce de düşmüş

Ultralight tipi uçaklar daha önce de düşmüş Geçitkale'de düşen ve iki deneyimli pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasında düşen ultralight tipi uçakların daha önce de birçok kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de ultralight tipi bir uçak kalkıştan hemen sonra düşmüş uçağın pilotu ciddi şekilde yaralanmıştı.

 2007'de meydana gelen kazada ise, Trabzon'da ultralight sınıfı uçak, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş kazada uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetmişti.

29/10/2019 21:02
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TAGS: Ultralight tipi uçak, Geçitkale, uçak kazası, haber, kıbrıs
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