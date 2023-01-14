UltrAslan DAÜ, Van’da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardımda Bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Galatasaray taraftar öğrenci kulübü ultrAslan DAÜ, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Van ili, Erciş ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 144 temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise 9 üniversite temsilciliği bulunan ultrAslan UNI’nin organizasyonuyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm ilçelerinde bulunan köy okullarına “uA UNI Kalpleri Isıtıyor” sloganıyla başlatılan yardımlara, DAÜ’nün Galatasaray taraftar öğrenci kulübü ultrAslan DAÜ de destek verdi. Van’ın Erciş ilçesi okullarından Şeker Fabrikası Ortaokulu’na 45 adet bot bağışı yapan ultrAslan DAÜ, zorlu kış şartlarında öğrenim gören öğrencilerin kalplerini ısıtmış oldu.

Faaliyetlerinde sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem verdiklerini bildiren ultrAslan DAÜ “Geleceğimizin teminatı, bugünün çocukları sizleri çok seviyoruz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2023 10:19