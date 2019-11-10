Ulu Önder Atatürk 81. ölüm yıldönümünde törenlerle anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci ölüm yıldönümü olan bugün, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılıyor.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek. Başkent Lefkoşa’daki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Tören, saat 09.00’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalanacak. Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.15’te AKM’de yer alacak.

Buradaki Atatürk’ü Anma Programı’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, konuşmalar yapılacak.

Anma programı, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı “Oratoryo” ile sona erecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için diğer ilçelerde de törenler düzenlenecek.

10/11/2019 10:32