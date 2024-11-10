Ulu Önder Atatürk 86'ncı ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86’ncı yıl dönümünde bugün, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle anılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek.

Lefkoşa

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da ilk tören saat 09.02’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

AKM’de Atatürk’ü Anma Programı

Atatürk’ü Anma Programı ise saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak programda, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu dinleti sunacak.

Anma programında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına konuşmalar yapılacak.

Program, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından sunulacak oratoryo ile tamamlanacak.

Girne

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören, 08.55’te protokol sırasına göre Anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesi ile devam edecek tören, şiir okunmasıyla tamamlanacak.

Gazimağusa

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 08.50’de protokol sırasına göre çelenklerin Anıta konulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Canbulat-Özgürlük Ortaokulu’ndan bir öğretmen ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından bir subayın konuşma yapacağı törende, şiir de okunacak.

İskele

İskele’de Ecevit Meydanı’ndaki tören saat 08.45’te başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Bekirpaşa Lisesi’nden bir öğretmen ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından bir subayın konuşma yapacağı törende, şiirler de okunacak.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.55’te protokol sırasına göre çelenklerin Anıta konulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından şiir okunacak törende, Güzelyurt Meslek Lisesi Müdür Muavini Şengül Akcebel Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Lefke

Lefke’deki anma töreni saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Kaymakamlık adına Doğancı İlkokulu Öğretmeni Ayşe Ceren Dizgin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı tören, şiirlerin okunmasıyla tamamlanacak.

Akdoğan

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Polatpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Emine Ademgil Özmanevra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Şiirlerin okunması sonrasında tören, Polatpaşa Lisesi’nden bir grup öğrencinin oratoryo sunumu ile sona erecek.

Geçitkale

Geçitkale Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Geçitkale İlkokulu Öğretmeni Açelya Özata’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okunacak.

Mehmetçik

Mehmetçik Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.55’te başlayacak. Protokol sırasına göre Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrasında tören şiir ve koro dinletisi ile tamamlanacak.

Girne’de Hyong/Pumse müsabakaları düzenlenecek

Öte yandan Taekwondo Federasyonu, Girne’de, Hyong/Pumse müsabakaları düzenleyecek. Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yer alacak etkinlik saat 10.00’da başlayacak.