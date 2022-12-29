Ulu Önder Atatürk İçin Koştular

Geleneksel Atatürk koşularının İskele etabı dün (27 Aralık) yapıldı. Koşulara katılan her bir çocuk ve genç nefes nefese kalmalarına rağmen bitiş çizgisine varıncaya kadar mücadelelerinden vaz geçmediler. İskele’den Karpaz’a çok sayıda okul katıldığı, farklı noktalardan başlayıp, İskele Ecevit Meydanı’nda son bulan koşularda herkes birincilik için ter döktü. Koşular sırasında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polislerin yanı sıra İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile Sağlık Birimi de hazırda bekletildi.

ATATÜRK KOŞULARININ İSKELE ETABI YOĞUN KATILIMLA YAPILDI

27 Aralık Atatürk koşuları İskele’de de yapıldı. Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şubesi, okul müdürleri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu koşular 6 kategoriden oluştu. Koşuların finalinde ise her biri büyük bir mücadele ile Atatürk için koşan başarılı sporculara katılım belgeleri ve madalyaları taktim edildi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER İSE ŞÖYLE;

800 M/ Minik Kızlar: 1. Sezgin Şeren- 2.Aylin Dağ- 3.Mira Sönmez

1000 M/ Minik Erkekler: 1. Mehmet Yiğen- 2.Hasan Mirka- 3. Kerem Aydemir

1500 M/ Yıldız Kızlar: 1.Ada Kafa - 2. Hatice Tilki- 3. Nisanur Aslan

2000 M/ Yıldız Erkekler: 1.Rasim Çalış 2. Mustafa Beyaz 3. Eren Değirmenci

2000 M/ Genç Kızlar: 1.Hatice Kübra Gezer 2. Simge Ağcabay 3. Mine Akdeniz

3000 M/ Genç Erkekler: 1. Osman Karşılı- 2. Ahmet Kuran- 3. Çağın Görkan

OKULLAR SIRALAMASI İSE

800 M / Minik Kızlar: 1. Dipkarpaz İlkokulu- 2. Şehit İlker Karter İlkokulu - 3. Mehmetçik İlkokulu

1000 M/ Minik Erkekler: 1. Mehmetçik İlkokulu - 2. Dipkarpaz İlkokulu- 3.Şht. İlker Karter İlkokulu

1500 M/Yıldız Kızlar: 1. Polatpaşa Lisesi -2. İskele Evkaf TMK - 3. Bekirpaşa Lisesi

2000 M/ Yıldız Erkekler: 1. Mehmetçik Ortaokulu- 2. Polatpaşa Lisesi - 3. Bekirpaşa Lisesi

2000 M/ Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi. -2. Erenköy Lisesi 3. İskele Evkaf TMK

3000 M/ Genç Erkekler: 1. İskele Evkaf TMK 2. Bekirpaşa Lisesi- 3. Polatpaşa Lisesi

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29/12/2022 15:23