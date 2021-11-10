Ulu Önder Atatürk, UKÜ’de düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) gerçekleştirilen törenle ölümünün 83. yılında saygı ve özlemle anıldı.

COVID-19 tedbirleri kapsamında UKÜ Çevik Uraz Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen tören, 09.05’te saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkçe Öğretmenliği öğrencileri tarafından “Mustafa Kemal Düşünür” ve “Her Mevsim Çocuklarla Atatürk” adlı şiirler okundu.

UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Direkli tarafından gerçekleştirilen Atatürk temalı konuşmasında, Mustafa Kemal’in dış politika, savaş ve barış üzerine düşüncelerini paylaştı.

Atatürk’ün dış ilişkilerde barışı, diplomasiyi ve ittifakları esas alan, şiddetten çok diplomatik çözümlere değer veren bir lider olduğuna dikkat çeken Direkli, savaşın Atatürk için ancak son çare olduğunu aktardı.

Direkli, TC’nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olduğunu da dile getirerek, “1934’e gelindiğinde, Türkiye’nin çabaları sonucunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de Cemiyet’e girmiştir. Bunlar, dış politikada başarı örnekleridir” dedi.

TC’nin uluslararası topluluğun üyelerinden biri olarak hem ulusal çıkarları hem de barışı korumanın yolunu seçtiğini hatırlatan Direkli, bu noktada Atatürk’ün önemli rolü olduğunu söyledi.

Direkli, Atatürk’ün dış politika anlayışı hakkında da bilgi vererek, “Bağımsızlığın, toprak bütünlüğünün ve egemenliğin korunması, dış politikanın sağlam temeller üzerine oturtulması, uluslararası gelişmelerin yakından takibi ve sorunların diploması yoluyla çözümlenmesi onun belli başlı ilkeleri olarak sıralanabilir” şeklinde konuştu.

1923 Lozan Barış Antlaşması, 1936 Montreaux Boğazlar Sözleşmesi, savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği ve Yunanistan’la kurulan olumlu ilişkiler, oluşturulan ittifaklar, Hatay sorununun hiç kan dökülmeden çözülmesinin TC’nin diplomatik başarıları kapsamında yer aldığını işaret eden Direkli, “Bugün bile Boğazlar konusu, Cumhuriyet’in varlığı ve devamlılığı için yüksek derecede önemlidir” ifadelerini kullandı.

Direkli, tarihin akışının ve Cumhuriyet’in aşamalarının ele alınması durumunda Atatürk’ün Cumhuriyetin sadece kurulmasında değil, ayrıca sürekliliği konusunda da önemli katkılar sağladığının altının çizdi.

Atatürk dönemi dış politikanın, Cumhuriyet’in temellerinin sağlamlaştırılması için yok sayılamaz katkılar içerdiğini aktaran Direkli, “Dış politikanın ilkeleri, bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından çizilmiştir. Bu, onun liderlik vasıflarını daha da ön plana çıkarır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Direkli, bu bağlamda Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh,” vecizini daha iyi kavrayabileceğimizi belirterek, “Bu sayede Atatürk’e olan borcumuzu daha iyi idrak ederiz. Tüm bunlar, onu özlenen ve unutulmaz bir lidere dönüştürerek on yıllar sonra aynı özlemle anmamızın nedenidir” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



10/11/2021 16:26