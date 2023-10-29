Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, bugün 100'üncü yaşını kutluyor.

Bir asra ulaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun dün saat 13.00’te BRT’de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü bu akşam TC Lefkoşa Büyükelçiliği binasında 19.00’da düzenlenecek resepsiyonla da kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü KKTC’de başkent Lefkoşa başta olmak üzere, İskele’den Lefke’ye tüm ilçeler ve bucaklarda coşkuyla kutlanacak.

-Spor etkinlikleri

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Spor Dairesi Müdürlüğü de bazı spor etkinlikleri düzenliyor.

Cimnastik Federasyonu'nun Cumhuriyet Kupası Müsabakaları Lefkoşa’daki Dr. Küçük Jimnastik Salonunda bugün 14.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Badminton Federasyonu'nun “100. Yılda Tüm Çocuklar Şampiyon” etkinlikleri de 09.00-11.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak.

Okçuluk Federasyonu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları ise saat 10.00’da Atatürk Spor Kompleksi Federasyon Müsabaka Alanı’nda yapılacak.