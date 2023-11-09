Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de Anılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yılı vesilesiyle, 10 Kasım 2023 Cuma günü, saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde Anma Töreni gerçekleştirecek.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan tören programı kapsamında, saat 09:00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Saat 09:03’te DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okunacak. Saat 09:05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise saat 09:10’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç bir konuşma gerçekleştirecek. Konuşmaların ardından saat 09:20’de Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koro müzik dinletisi gerçekleştirecek.