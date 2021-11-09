Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de anılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılı vesilesiyle, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü, saat 08.45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde Anma Töreni gerçekleştirecek.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan tören programı kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Ardından DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okunacak. Saat 09.05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın bir konuşma gerçekleştirecek.

Konuşmaların ardından program kapsamında Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisi yer alacak. Saat 09.30’da ise Merkezi Derslikler Binası Lobisi’nde Atatürk Fotoğrafları Sergisi açılışı gerçekleştirilecek.

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09/11/2021 16:19