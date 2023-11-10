Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılı vesilesiyle, 10 Kasım 2023 Cuma günü, saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Anma Töreni ile andı.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonu ile gerçekleştirilen törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Akademik, İdari Personel ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okundu.

Kıbrıs Türk Halkı Atatürk’ün Çizgisinde İlerlemiştir

Yrd. Doç. Dr. Göktürk gerçekleştirdiği konuşmasında Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz insan Atatürk’ün 57 yıllık kısa ömründe fani bir insanın gerçekleştirmesine ihtimal verilmeyecek kadar büyük işler başardığını belirterek, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başarıları ile dünyada özgürlük meşalesinin önderi olduğunu vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk sözlerine “Atatürk; gerçekleşmesi mümkün olmayan emeller peşinde koşmamış, bütün ilhamını akıl ve bilim gerçeklerinden almış, düşünce sistemini hayatın içinde bizzat yaşayarak oluşturmuştur. Atatürkçü Düşünce Sistemi dimdik ayaktadır ve Türk Milletine bundan sonra da ışık olmaya devam edecektir. Bu milletin vazgeçilmez bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kurtarıcı olarak görmüş ve onun çizgisinde ilerlemiş, O’nun uygulamaya koyduğu inkılâp hareketlerini zorlama olmaksızın, eş zamanlı olarak kabul etmiştir. 40 yıl önce kurulan özgür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu da her fırsatta göstermiştir” şeklinde devam etti.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, büyük önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle andığımızı belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek hatırası önünde eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk Tüm Dünyanın Hayranlıkla Baktığı Bir Liderdir

Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ün ardından saat 09:05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören devam etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının üzerinden 85 yıl geçmesine rağmen düşüncelerinin her zaman bizimle yaşamaya devam ettiğini ve bizden sonraki nesillerde de yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, Türk halkının Atatürk’ün liderliğinde küllerinden doğan bir Cumhuriyet kurduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın hayranlıkla baktığı bir lider olduğunu vurguladı. Atatürk’ün sadece askeri dehasıyla değil çağdaşlaşma ve modernleşme yolundaki hedefleri ile de tarihe damga vuran bir lider olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak Atatürk’ün çizdiği yolda, bilimin ışığında yürümeye devam edileceğini aktardı. Prof. Dr. Kılıç “Atatürk’ün çizdiği yol başarıya giden yoldur. O’nun düşünceleri medeniyete ışık tutan yoldur. Fikirleri bizleri ileriye götürecek ve daha iyi günlere taşıyacak fikirlerdir. Gösterdiği çağdaş ve aydınlık yoldan ayrılmadan bir gelecek inşa etmek üzere onun ilkelerine bağlı kalarak izinde gitmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kılıç, Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir özlem, sevgi ve saygı ile andığımızı belirtti.

Konuşmaların ardından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı kapsamında; DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve 10 Kasım Anma Etkinlikleri kapsamında ATAUM tarafından DAÜ Rektörlük Binası zemin katta açılan Atatürk Fotoğrafları Sergisi gün boyu ziyarete açık kaldı.