Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de Anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılı vesilesiyle 10 Kasım 2022 Perşembe günü, saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Anma Töreni ile andı. DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonu ile gerçekleştirilen törene DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, VYK Üyesi Anıl Kaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile Akademik, İdari Personel ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okundu.

Kıbrıs Türk Halkı Atatürk’ün Çizgisinde İlerlemiştir

Yrd. Doç. Dr. Göktürk gerçekleştirdiği konuşmasında “Tarihte öyle liderler vardır ki, onlar ölümsüzdürler. İnsanlığa mal olan eserleriyle her gün yeniden doğarlar. Yüksek ülküleri, düşünceleri ve ilkeleriyle yol gösterici olmayı, düşüncelerde ve yüreklerde yaşamayı sürdürürler. İşte böyle bir lider olan, ulusal bağımsızlık savaşımızın önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurladığımız günün yıl dönümünde, büyük anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü Kıbrıs Türk Halkı’nın rehber edindiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Kıbrıs Türk Halkı’nın Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kurtarıcı olarak gördüğünü ve onun çizgisinde ilerlediğini aktardı. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulamaya koyduğu inkılap hareketlerini zorlama olmaksızın, eş zamanlı olarak kabul ettiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Kıbrıs Türk Halkı’nın 39 yıl önce kurulan özgür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu da her fırsatta gösterdiğini vurguladı.

“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir”

Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ün ardından saat 09:05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören devam etti. Saat 09:10’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84’üncü yıl dönümünde, Ata’mızı saygı ve özlemle anmak için bir araya geldiğimizi belirtti. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele Meşalesini Türk Halkı ile birlikte yaktığını aktaran Prof. Dr. Hocanın, büyük fedakarlıklarla vatanı düşmandan kurtardığını ve modern, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu vurguladı.

DAÜ’nün KKTC’nin yükseköğrenim alanındaki ilk üniversitesi olarak bu yıl 43’üncü yılını dolduracağını aktaran Prof. Dr. Hocanın, bir devlet üniversitesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir” sözünü benimsediklerini ve DAÜ’nün göstermiş olduğu bilim yolunda gelişimini her geçen yıl daha da artırarak sürdürdüğünü aktardı. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Hocanın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” sözünü hatırlatarak “Sizler ülkelerimizin geleceğisiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlamak ve O’nun bizlere gösterdiği geleceğe yürümek; modern, çağdaş ve barış içerisinde bir geleceğe yürümek demektir. Atatürk’ün en büyük özelliği her zaman Türk Halkı ile iç içe olmasıdır. Şu an bedenen aramızda olmasa da; fikirleriyle ve düşünceleriyle aramızdadır ve sonsuza kadar aramızda kalmaya devam edecektir. Atatürk’ün fikirlerini yaşatmaya ve sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkı’nın geleceğine adayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, sevgiyle ve büyük bir özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı kapsamında; DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Saat 09:30’da ise Merkezi Derslikler Binası Lobisi’nde “1938 Basınında Atatürk ve Atatürk Fotoğrafları” konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

